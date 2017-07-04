Заступник голови Регламентного комітету відповів на звинувачення Луценка

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник не знає, чи отримав голова Верховної Ради Андрій Парубій рішення комітету за результатами розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пинзеник сказав у коментарі журналістам.

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Він зазначив, що висновок Комітету ВР направлено голові парламенту.

“Далі голова Верховної Ради у рамках своїх повноважень визначає подальше спрямування цього висновку — або він направляється на розгляд Верховної Ради, або до Генеральної прокуратури, якщо голова вважає, що у зв’язку з необгрунтованістю подання воно повинно бути повернуто до Генпрокуратури”, - сказав Пинзеник.

Він додав, що це належить до повноважень голови ВР, і в жодному разі не Регламентного комітету. Пинзеник зазначив, що рішення має ухвалити Парубій.

Він підкреслив, що комітет “не може заблокувати розгляд цього питання”, як про це говорив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Пинзеник повідомив, що підписав рішення комітету, й воно опубліковано на сайті комітету, але не знає, чи отримав документ Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Регламентний комітет намагається навмисно покривати народних депутатів, відмовляючи Генпрокуратурі у задоволенні клопотань про зняття недоторканності з нардепів.

Голова ГПУ зазначив, що своїм рішенням комітет не відхилив подання Генпрокуратури, а відправив його назад до слідчого органу.

Нагадаємо, 21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея (фракція "Народного фронту"), в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн. (ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу України).