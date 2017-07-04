Садовий розповів подробиці свого допиту у Генпрокуратурі (відео)

Міський голова Львова Андрій Садовий після завершення його допиту у якості свідка слідчими Генпрокуратури розповів подробиці. Про це повідомляє Zahid.net.

Садовий заявив, що проситиме ГПУ зробити публічним протокол його допиту.

За словами Садового, під час допиту ще не йшлося про ціну землі, яку, продали нідерландській компанії.

«До цього питання ми ще не підходили. Якщо воно буде звучати, то я поясню колегам з Генеральної прокуратури, що є різниця між експертною оцінкою землі та нормативно-грошовою оцінкою. Якщо мова йде про викуп, то експерт встановлює ціну. Тому всі наші дії чітко відповідають чинному законодавству. Тому я так вбачаю, що весь цей процес має ціль недопустити реалізації цього проекту, тому що він робиться у Львові», – заявив Андрій Садовий.

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Також, за словами Садового, питання, які йому задають, не стосуються його повноважень як міського голови Львова, а сама ця справа є тиском на нього як на політика.

«Я про ситуацію з індустріальним парком доповідав керівництву держави – що під загрозою є дуже серйозна інвестиція. На превеликий жаль, всі стоять збоку. Генеральна прокуратура буде приймати рішення про те, можна робити інвестиції в Україну, чи не можна», – додав мер Львова.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ допитала Садового як свідка у справі про незаконне відчуження землі. Луценко вважає, що в даній ситуації доцільно було б створити прокурорську робочу групу для розслідування такої справи.