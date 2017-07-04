ГПУ допитала Садового як свідка у справі про незаконне відчуження землі

Слідчі Генеральної прокуратури як свідка допитали мера Львова Андрія Садового у кримінальному провадженні про незаконне відчуження землі львівської громади. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив у коментарі журналістам.

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"Садовий був сьогодні викликаний у якості свідка по справі незаконного відчуження землі у львівської громади. В якості свідка був допитаний, і ближчим часом слідство планує вийти на підозри, якщо ці підозри будуть стосуватися службових осіб, то, звичайно, слідство буде передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ", - сказав Луценко.

Коли Луценко давав цей коментар, то поряд з ним стояв прокурор САП Назар Холодницький, який після цих слів здивовано сказав: "Так?"

Луценко зазначив, що "Останнім часом проникся вашою боротьбою за підслідність".

Своєю чергою Холодницький сказав: "Але не до кінця, Юрію Віталійовичу".

Луценко додав, що в даній ситуації доцільно було б створити прокурорську робочу групу для розслідування такої справи.

"Коли ми працюємо разом, то зникають питання протистояння різних структур, і тоді ми виходимо на спільний результат, який спільно захищаємо", - сказав він.

Луценко вкотре наголосив, що в даному випадку "йдеться поки що про допит свідка". При цьому він додав, що більше інформації з демонструванням документів готовий надати завтра.

Як повідомляв УНІАН, Садовий сьогодні вранці заявив, що йде на допит у ГПУ у справі "Держава Україна проти індустріального парку у Львові".

Міський голова наголошував, що у питанні створення та роботи індустріального парку влада Львова співпрацює із компанією СТР, яка перемогла на міжнародному конкурсі з управління майбутнім індустріальним парком в промзоні "Рясне-2" та є одним із найбільших девелоперів Європи.