Оболонський суд сьогодні продовжить розгляд по суті справи Януковича

Оболонський районний суд Києва сьогодні о 10.00 продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні о 10:00 год. Оболонський райсуд продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням В. Януковича у державній зраді", - заявила Сарган.

Читайте такожЯнукович відмовився брати участь у суді над ним і відкликає з процесу своїх адвокатів – ЗМІ

Вона нагадала, що для журналістів за адресою: вул. Малиновського, 10 працює прeс-цeнтр, у якому транслюватиметься хід судового засідання. Також судове засідання транслюватиметься на офіційному каналі YouTube Генеральної прокуратури.

Сарган зазначила, що після закінчення судового засідання відбудеться брифінг представника сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

*** Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.