Італійська порнозірка роздяглася на біржі на підтримку вкладників (фото)

Італійська порнозірка Лаура Перего роздяглася догола в будівлі Міланської фондової біржі в розпал торгової сесії, повідомляє газета Il Giorno.

Увійшовши до будівлі біржі, 22-річна порнозірка скинула чорне пальто, залишившись в стрінгах, влаштувала коротке шоу, за її словами, направлене проти тих, "хто погано розпорядився нашими заощадженнями". Вона вилізла на стіл охоронців і викрикнула: "Італія роздягнена до трусів!". Тіло Лаури було розфарбоване в кольори італійського прапора.

Варта порядку швидко припинила шоу і відвезла Лауру в поліцейське управління. Але Лаура спробувала продовжити акцію протесту навіть на даху патрульної машини.

Після годинного допиту дівчину звільнили. "Мене насварили за непристойну поведінку, але багато поліцейських мене похвалили і сказали, що моя акція протесту абсолютно справедлива", - заявила порноактриса, залишаючи поліцейське управління.

Зі слів Перего, своїми діями вона намагалася підтримати італійських вкладників, які зазнали фінансових збитків. На прощання Лаура оголосила, що готова до нових акцій протесту, і обіцяла, що вони будуть "імпровізовані і несподівані".

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