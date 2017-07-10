Фокусуйтесь на реформах і відповідайте стандартам НАТО - це наблизить Україну до альянсу – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Україна наблизиться до НАТО тільки проводячи реформи та наближаючись до стандартів альянсу.

Про це він сказав у понеділок у Верховній Раді України, відповідаючи на запитання депутатів стосовно перспективи членства України в альянсі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

За його словами, політика відкритих дверей організації залишається незмінною.

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Столтенберг підкреслив, що для НАТО фундаментальним принципом, що кожна країна має право обрати свій шлях, включаючи членство в безпековій організації. Він також зауважив, що далі виключно 29 союзників та країна, яка запросила членство в альянсі, будуть вирішувати, чи вона його отримає.

«Важливий меседж сьогодні від мене – ніхто, ніяка інша країна за межами 29 союзників та країни, яка запросила членство, не має право вирішувати це», - наголосив генсек.

Говорячи про членство України, Столтенберг звернувся до прикладу Чорногорії, яка нещодавно набула членства в організації.

«Ми бачили з Чорногорією, що двері НАТО відкриті, ми проводимо політику відкритих дверей. У той же час, Чорногорія нам показала, що це потребує багато реформ, багато зусиль та досягнення стандартів НАТО. Рішення України зараз сфокусуватися на реформах, на посиленні інституцій безпеки, боротьбі з корупцією, модернізації – це правильний фокус. Особливо тому, що ви фокусуєтесь на тому, як ви можете досягнути стандартів НАТО, збільшити взаємосумісність», - пояснив Столтенберг своє бачення ситуації.

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При цьому він наголосив, що все це важливо, і є «дуже добрим як для НАТО, так і для України, не залежно від членства».

«Чим більше ви модернізуєтесь, чим більше ви досягаєте успіхів у боротьбі з корупцією, чим більше ви можете відповідати стандартам НАТО та бути взаємосумісними, працюючи разом з солдатами НАТО, тим краще це для України навіть за рамками НАТО. І це краще для НАТО, не зважаючи, буде Україна членом НАТО чи ні пізніше. Але у той же час це наближає вас до НАТО і тому мій меседж – фокусуйтесь на реформах, на досягненні стандартів НАТО, на боротьбі з корупцією – це краще, що ви можете зробити, і це краще, що ви можете зробити, щоб наблизитися до НАТО», - заявив генсек альянсу.