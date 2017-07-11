Луценко сказав, коли завершиться розслідування справи про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року

Розслідування кримінального провадження щодо подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року буде завершено восени. Про це на засіданні парламенту заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожСправа про розстріли на Майдані: адвокат розповів, скільки свідків уже допитали"За повідомленням прокурорів та слідчих, справа щодо подій на Майдані 18-го, 19-го і 20-го числа буде завершена протягом осені цього року", - сказав він.

Луценко додав, що "ми зможемо передати на суд, заочний і очний усіх, хто віддавав злочинні накази".

"На цей момент у нас достатньо серйозна база по цій справі", - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тис. осіб, 104 з них загинули.

У травні поточного року Луценко заявляв, що з початку розслідування “майданівських” проваджень правоохоронними органами направлено до суду 147 обвинувальних актів щодо 228 осіб.

Він також повідомив, що судами в категорії справ щодо Майдану вже засуджено 42 особи.