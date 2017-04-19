Родини Героїв Небесної сотні вимагають притягнути до відповідальності винних у втечі екс-"беркутівців"

Родини Героїв Небесної сотні вимагають від керівництва держави та правоохоронних органів притягнути до відповідальності винних у втечі колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут», обвинувачених у вчиненні злочинів проти активістів Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву від імені родичів загиблих учасників Революції гідності оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві голова громадської організації "Родини Героїв Небесної сотні" Володимир Бондарчук.

"Ми вимагаємо звіту від керівництва держави: чому так сталося, що вдаються втечі? Чому працівники правоохоронних органів, які обвинувачуються в злочинах (проти активістів Майдану - УНІАН), досі знаходяться на своїх посадах? Судді, які виносять неправомірні рішення, досі не покарані?", - сказав Бондарчук.

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Також він закликав керівництво Генпрокуратури та МВС здійснювати постійний контроль за ходом розгляду справ у судах та переміщенням обвинувачених осіб, яким обрано запобіжні заходи, не пов’язані із триманням під вартою.

Родини Героїв Небесної сотні закликали міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зустрітися з ними та надати відповіді на їхні запитання. Вони зазначили, що "за три роки міністр Аваков з нами не зустрічався".

Підсумовуючи, Бондарчук сказав: "Якщо не буде адекватного звіту цим подіям, ми будемо вважати, що діючі представники влади причетні до втечі таких осіб (екс-бійців спецпідрозділу МВС "Беркут").

Як повідомляв УНІАН, звільнений Апеляційним судом Києва з-під арешту екс-«беркутівець» Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег - Олександр Костюк, Владислав Мастега і Артем Войлоков – втекли до Росії. Про це екс-бійці харківського "Беркуту" заявили, опублікувавши відеозвернення на YouTube, яке записали нібито на території Росії.

Вони заявили, що під час Майдану виконували «конституційний обов'язок», але протягом останніх трьох років зазнають переслідувань.

У ГПУ повідомили, що не мають підтвердження інформації про втечу до Росії чотирьох екс-"беркутівців", але у разі отримання підтвердження прокуратура оголосить їх у розшук.

Правоохоронці інкримінують, зокрема, екс-"беркутівцю" Гончаренку 33 замахи на вбивство під час розгону учасників Революції гідності. Також Гончаренко підозрюється у вбивстві трьох "майданівців" 18 лютого 2014 року.

Раніше начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що всього у розшуку перебуває 21 колишній боєць "Беркуту", щодо екстрадиції 12-ти з яких вже отримано відмови.

При цьому Горбатюк зауважив, що колишній командир столичної роти "Беркута" Дмитро Садовник, якій втік до РФ після зміни запобіжного заходу на домашній арешт, отримав громадянство Росії через півтора місяці після втечі.