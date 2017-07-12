Регламентний комітет ВР розглядає зняття недоторканості з Добкіна (наживо)
15:01, 12 липня 2017Політика
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Добкін заявив, що підтримує зняття недоторканості з себе, оскільки готовий доводити безпідставність звинувачень.
Добкіна підозрюють у незаконному заволодінні землею на території Харкова / фото УНІАН
Регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання ГПУ щодо народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна, після чого питання буде винесене на загальне голосування в парламенті.
В діях Добкіна вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
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Добкін заявив, що підтримує зняття недоторканості з себе, оскільки готовий захищати свої інтереси в суді і доводити безпідставність звинувачень.
Пряму трансляцію засідання Регламентного комітету веде Радіо Свобода.
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