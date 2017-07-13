Добкін повідомив, що взяв із собою в парламент "тривожну валізку"

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін повідомив, що взяв сьогодні з собою до парламенту «тривожну валізку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат повідомив у коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання про те, що коаліція нібито готова голосувати за зняття з нього недоторканності й за арешт, і чи взяв він із собою у зв'язку з цим якісь речі, Добкін сказав: «Так, у мене в машині лежить «тривожна валізка», тому що я вже знаю, що необхідно щоб було із собою».

Він сказав, що серед необхідних речей - спортивний костюм і кросівки.

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На іронічне уточнення журналістів, чи взяв він із собою сухарі, депутат відповів, що сухарі йому вони й принесуть.

Щодо сьогоднішнього голосування про зняття з нього недоторканності, Добкін відзначив, що готовий до будь-якого результату. За його словами, він буде і сам голосувати за зняття з себе недоторканності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада о 17.00 розгляне питання про надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна, підозрюваного в змові групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові вартістю понад 220 млн грн.

12 липня Комітет ВР з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав мотивованим подання Генпрокуратури про зняття з Добкіна недоторканності, але недостатньо мотивованими подання про його затримання і арешт.