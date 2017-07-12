Регламентний комітет вважає недостатньо вмотивованими подання про затримання і арешт Добкіна
Подання про зняття депутатської недоторканості з Добкіна комітет визнав достатньо вмотивованим.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту ухвалив висновок щодо вмотивованості подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з народного депутата Михайла Добкіна (фракція “Опозиційний блок”), але недостатньої вмотивованості щодо можливості його затримання та арешту.
Читайте такожЛуценко: справа Добкіна дуже схожа на справу ДовгогоЯк передає кореспондент УНІАН, у висновку комітету зазначається, що подання про надання згоди на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності “є достатнім з точки зору поданих матеріалів, законним і вмотивованим, оскільки ініційовано і подано належним суб’єктом подання”.
Зазначається, що подання “має певні недоліки в частині обґрунтування”.
Цей висновок комітету направляється голові Верховної Ради Андрію Парубію.
Водночас комітет визнав “недостатньо вмотивованим” подання щодо надання згоди на затримання та на обрання стосовно Добкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту). Подання визнано “законним, оскільки ініційовано і подано належним суб’єктом подання, але недостатньо вмотивованим і обґрунтованим”.
Ці висновки комітету також направляються голові ВР.
За кожне з трьох подань проголосували одноголосно всі присутні члени комітету, крім народного депутатаМихайла Папієва (фракція “Опозиційний блок”), який утримався при голосуванні, пояснюючи це наявністю “конфлікту інтересів”, тобто перебуванням в одній фракції.
Генеральний прокурор Юрій Луценко 29 червня вніс до парламенту подання про притягнення Добкіна (Опозиційний блок) до кримінальної відповідальності.
Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем і сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Луценко заявив, що у Генпрокуратури достатньо доказів щодо Добкіна, щоб парламент підтримав подання на притягнення його до кримінальної відповідальності.
Добкін ці звинувачення відкидає і заявляє, що буде голосувати за зняття з себе депутатської недоторканності.