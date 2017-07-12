Регламентний комітет вважає недостатньо вмотивованими подання про затримання і арешт Добкіна

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту ухвалив висновок щодо вмотивованості подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з народного депутата Михайла Добкіна (фракція “Опозиційний блок”), але недостатньої вмотивованості щодо можливості його затримання та арешту.

Читайте такожЛуценко: справа Добкіна дуже схожа на справу ДовгогоЯк передає кореспондент УНІАН, у висновку комітету зазначається, що подання про надання згоди на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності “є достатнім з точки зору поданих матеріалів, законним і вмотивованим, оскільки ініційовано і подано належним суб’єктом подання”.

Зазначається, що подання “має певні недоліки в частині обґрунтування”.

Цей висновок комітету направляється голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Водночас комітет визнав “недостатньо вмотивованим” подання щодо надання згоди на затримання та на обрання стосовно Добкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту). Подання визнано “законним, оскільки ініційовано і подано належним суб’єктом подання, але недостатньо вмотивованим і обґрунтованим”.

Ці висновки комітету також направляються голові ВР.

За кожне з трьох подань проголосували одноголосно всі присутні члени комітету, крім народного депутатаМихайла Папієва (фракція “Опозиційний блок”), який утримався при голосуванні, пояснюючи це наявністю “конфлікту інтересів”, тобто перебуванням в одній фракції.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 29 червня вніс до парламенту подання про притягнення Добкіна (Опозиційний блок) до кримінальної відповідальності.

Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем і сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Луценко заявив, що у Генпрокуратури достатньо доказів щодо Добкіна, щоб парламент підтримав подання на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Добкін ці звинувачення відкидає і заявляє, що буде голосувати за зняття з себе депутатської недоторканності.