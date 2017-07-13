Луценко викликав Добкіна в Генпрокуратуру завтра на 14.00

Генеральний прокурор України Юрій Луценко викликав народного депутата Михайла Добкіна у Генеральну прокуратуру завтра на 14.00. Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні Верховної Ради після ухвалення рішень щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.

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“Народному депутату Добкіну оголошую виклик до Генеральної прокуратури завтра на 14.00. Сподіваюся, до цього часу суд прийме всі необхідні рішення, які дадуть нам можливість реалізувати рішення Верховної Ради”, - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.