Дорожній фірмі-бракоробу на Прикарпатті поки що все сходить з рук - нардеп
Наближена до нардепа дорожня фірма без техніки на персоналу намагається виграти тендер на ремонт доріг на Прикарпатті на сотні мільйонів гривень.
Компанія "Шляхбудлім", яку вважають наближеною до народного депутата від БПП Юрію Солов'ю, намагається виграти тендер на будівництво доріг в Івано-Франківській області на сотні мільйонів гривень.
Про це пише народний депутат Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
Шевченко наголошує, що дії нардепа Солов'я є "відвертим і безсоромним введенням в оману мешканців Прикарпаття".
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"Його (Солов'я, - ред.) фірма "Шляхбудлім" є знаним на Прикарпатті бракоробом в царині будівництва автомобільних шляхів, якій поки що все сходить з рук", - написав Шевченко.
Нардеп Шевченко наголошує, що поки значна кількість мешканців регіону потерпає через відсутність автошляхів, "такі депутати просто зухвало заважають їх відновити, бо мають бажання всюди запхати своє рильце, яке в пушку".
Як зазначає видання firtka.if.ua, Антимонопольний Комітет прийняв рішення про відмову в задоволенні скарг "свободівської" фірми «Івано-Франківськавтодор» щодо зміни кваліфікаційних вимог до учасників тендеру на ремонт трьох доріг на Івано-Франківщині. Також, до Антимонопольного комітету скаржилася і компанія "Шляхбудлім".
Видання зазначає, що фірма "Шляхбудлім" прагне виграти тендер на сотні мільйонів гривень, не маючи жодної одиниці власної дорожньої чи будівельної техніки. У штаті фірми числиться 3 дорожніх робітника, 2 машиніста, один інженер з освітою економіста, і один виконроб з освітою "технік з будівництва і експлуатації залізниць".
Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка.
Як відомо, Роман Тимків є відомим забудівельником в м. Івано-Франківську та співвласником Калуського пивзаводу. Наразі Тимків є помічником-консультантом на громадських засадах депутата Верховної Ради Юрія Солов’я.