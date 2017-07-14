Дорожній фірмі-бракоробу на Прикарпатті поки що все сходить з рук - нардеп

Компанія "Шляхбудлім", яку вважають наближеною до народного депутата від БПП Юрію Солов'ю, намагається виграти тендер на будівництво доріг в Івано-Франківській області на сотні мільйонів гривень.

Про це пише народний депутат Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Шевченко наголошує, що дії нардепа Солов'я є "відвертим і безсоромним введенням в оману мешканців Прикарпаття".

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"Його (Солов'я, - ред.) фірма "Шляхбудлім" є знаним на Прикарпатті бракоробом в царині будівництва автомобільних шляхів, якій поки що все сходить з рук", - написав Шевченко.

Нардеп Шевченко наголошує, що поки значна кількість мешканців регіону потерпає через відсутність автошляхів, "такі депутати просто зухвало заважають їх відновити, бо мають бажання всюди запхати своє рильце, яке в пушку".

Як зазначає видання firtka.if.ua, Антимонопольний Комітет прийняв рішення про відмову в задоволенні скарг "свободівської" фірми «Івано-Франківськавтодор» щодо зміни кваліфікаційних вимог до учасників тендеру на ремонт трьох доріг на Івано-Франківщині. Також, до Антимонопольного комітету скаржилася і компанія "Шляхбудлім".

Видання зазначає, що фірма "Шляхбудлім" прагне виграти тендер на сотні мільйонів гривень, не маючи жодної одиниці власної дорожньої чи будівельної техніки. У штаті фірми числиться 3 дорожніх робітника, 2 машиніста, один інженер з освітою економіста, і один виконроб з освітою "технік з будівництва і експлуатації залізниць".

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка.

Як відомо, Роман Тимків є відомим забудівельником в м. Івано-Франківську та співвласником Калуського пивзаводу. Наразі Тимків є помічником-консультантом на громадських засадах депутата Верховної Ради Юрія Солов’я.