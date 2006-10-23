Гриценко назвав ймовірний час вступу України в НАТО

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Україна може вступити в НАТО на рубежі 2010 року.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Новые Известия» від 23 жовтня 2006 року.

«Точно цього не скаже сьогодні ніхто. На мій погляд, ми маємо можливість стати членом НАТО десь на рубежі 2010 року. Ця можливість для України не втрачена. Але для досягнення такої мети потрібні ефективні і добре скоординовані зусилля усіх гілок влади, всього українського суспільства. І, звичайно ж, щиріше, а не декларативне бажання політичних лідерів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також нагадав, що курс на вступ у Північноатлантичний альянс зафіксовано в документах найвищого рівня – в законі, указах Президента, у Військовій доктрині і рішеннях уряду. Окрім цього, курс на вступ України в НАТО підтвердив і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи в Брюсселі 14 вересня.

«Я повністю підтримую цей курс. І на своєму місці зроблю все для того, щоб армія максимально наблизилася до стандартів НАТО, розуміючи при цьому, що остаточне рішення про вступ ухвалюватиметься в майбутньому. Це буде важливе політичне рішення, до якого повинні підготуватися і Україна, і НАТО. Зараз такої готовності немає, ми тільки рухаємося в цьому напрямі», - додав міністр.

Він також повідомив, що Україна і Росія активно співробітничають з НАТО, в тому числі і в багатосторонньому форматі, причому на багатьох напрямах РФ просунулася в своїх відносинах з НАТО далі.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що Росія створила 19 спільних робочих груп з Альянсом, а Україна - тільки 5.

«Росія стукається у всі двері НАТО, особливо, якщо це стосується просування на ринки Альянсу продукції її ВПК. На території Росії проводяться навчання за участю країн НАТО. Причому там ніхто не перешкоджає їх проведенню, включаючи тих російських політиків, які заважають їх проводити нам, на Україні», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, це викликано тим, що в російській політиці є люди, не здатні сприймати нові реалії. «Як і багато десятиліть тому, вони бачать в НАТО ворожий блок, який крок за кроком просувається до кордонів Росії. З часом вони зійдуть з політичної арени, і запанує здоровий глузд. Коли нам погрожують, мовляв, як тільки Україна вступить в НАТО, то Росія негайно розірве коопераційні зв`язки військово-промислових комплексів наших двох країн, то це викликає у мене гірку усмішку і великий жаль», - додав міністр.

Він переконаний, що в будь-якій країні політики повинні піклуватися про інтереси своїх громадян: про робочі місця, підйом економіки, підвищення технологічного рівня промисловості, зокрема оборонної, про підвищення соціальних стандартів. На думку міністра, розрив коопераційних зв`язків між Україною і Росією – явно не на користь ні російських громадян, ні російських підприємств. «Це буде (якщо буде) виключно політичне рішення. Причому, на мій погляд, абсолютно помилкове, яке суперечить інтересам самої РФ», - упевнений А.ГРИЦЕНКО.