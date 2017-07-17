Євросоюз закликає Україну створити незалежний судовий орган для боротьби з корупцією

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі наголошує, що Євросоюз неухильно закликає Україну створити незалежний, ефективний судовий орган з необхідними повноваженнями для боротьби з корупцією.

Як йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні, сьогодні зранку співробітники дипломатичної місії Європейського Союзу в Україні зустрілися з депутатами Верховної Ради Світланою Заліщук, Іваном Крульком, Мустафою Найємом та Сергієм Лещенком, а також з представниками громадянського суспільства.

Зокрема, зазначається, що зустріч було організовано для обговорення результатів саміту ЄС-Україна, що відбувся на минулому тижні.

У цьому зв'язку сказано, що посол Мінгареллі запевнив учасників зустрічі, що у позиції ЄС стосовно боротьби проти корупції, яку слід пришвидшити та інтенсифікувати, не відбулося жодних змін.

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«ЄС уважно слідкував за процесом створення належних судових інструментів для судового розгляду корупційних правопорушень, відповідно до закону України про судоустрій та статус суддів, що його ухвалили минулого року. Ми й далі наголошуємо на потребі створення незалежного, ефективного судового органу з необхідними повноваженнями та необхідними ресурсами для боротьби проти корупції. Ми закликаємо до прозорого та незалежного процесу створення цього органу та відбору спеціалізованих суддів», - наголосив Мінгареллі.

Також сказано, що на початку вересня відбудеться круглий стіл щодо наступних кроків у створенні належних інституцій, націлених на притягнення корупціонерів до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня у Києві на прес-конференції за результатами саміту Україна-ЄС Юнкер заявив, що Євросоюз погодився на створення в Україні антикорупційної палати в рамках існуючої судової системи замість створення окремого Антикорупційного суду.

Разом з тим представництво міжнародної організації Transparency International в Україні виступило категорично проти створення антикорупційних палат при існуючих судах замість Антикорупційного суду.

Своєю чергою у Національному антикорупційному бюро України вважають, що створення антикорупційних палат замість Антикорупційного суду поглибить проблему відсутності вироків у справах корупціонерів з вищих ешелонів влади.

14 липня десять громадських організацій та рухів публічно звернулися до ЄС з проханням пояснити раптову зміну курсу щодо антикорупційних судів, озвучену президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером на саміті Україна-ЄС. В той же день в ЄС заявили, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер говорив про необхідність створення незалежного і наділеного повноваженнями органу для боротьби з корупцією.