У Ющенка теж не проти узяти російські гроші для модернізації ГТС

Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає можливою участь російських компаній в модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Поза сумнівом, російська сторона, її фахівці, підприємства є бажаними учасниками цього процесу… Я більш ніж упевнений, що російська сторона буде запрошена для участі в проекті”, - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він уточнив, що Україна виступає за участь Росії в модернізації ГТС на тих умовах, які Україна заздалегідь узгодила з Європейським Союзом і міжнародними фінансовими структурами.

“Йдеться про прозорі і чіткі умови кредитування і повернення цих кредитів”, - додав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що безпека і надійність української ГТС є вигідною для України, Росії і Європейського Союзу.

“Газотранспортна система України – це механізм взаємодії між Росією, Україною і ЄС. Тому надійність і сучасність цієї системи є спільними інтересами Росії, України і європейських споживачів газу”, - сказав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також позитивно оцінив досягнуті домовленості щодо модернізації української ГТС, і вважає, що підписана спільна заява за результатами переговорів фіксує стратегічне значення ГТС як надійного елементу поставок газу до Європи і дає позитивний сигнал іншим міжнародним інвесторам про доцільність вкладання коштів у модернізацію української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світовий банк (СБ) 23 березня в Брюсселі підписали Спільну декларацію з модернізації газотранспортної системи України (ГТС).

У декларації, зокрема, наголошується, що Європейська комісія, уряд України і кредитори співробітничатимуть у пошуку можливості створення технічної координаційної групи у складі «Нафтогазу України», яка б відповідала за створення повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, подальші технічні пропозиції України щодо розкладу й результатів роботи з посилення надійності й ефективності газотранспортної системи, спостерігала за роботами з модернізації, сприяла підписанню угод на фінансування планів із модернізації з міжнародними і українськими кредиторами та можливими донорами.

При цьому Єврокомісія й міжнародні фінансові інститути заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу в складі «Нафтогазу України».

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України в практичній реалізації реформ газового ринку.

Вчора, 23 березня, на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що Україна і Європейський Союз планують залучити Росію до модернізації газотранспортної системи.

Що ж до Росії, то, як повідомляв УНІАН, російська делегація, що була присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової спільної декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цих зборів. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.

ВАТ «Газпром» вважає, що модернізацію української газотранспортної системи краще за все проводити у рамках міжнародного консорціуму.

Як зазначив 23 березня у Брюсселі заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ, на сьогодні консорціум вже зареєстрований, і по 50% його акцій належать «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

При цьому В.ГОЛУБЄВ зазначив, що до консорціуму могли б приєднатися і європейські компанії, зокрема італійські або німецькі.