Вакарчук наполягає, що сам визначатиме умови вступу до ВНЗ

Цьогорічні абітурієнти зможуть вступати до вищих навчальних закладів України виключно надавши сертифікат з результатами зовнішнього незалежного оцінювання їхніх знань.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК, відповідаючи на запитання журналістів з приводу відхилення 17 березня парламентом проекту закону щодо зовнішнього незалежного оцінювання знань.

“Існуючої нормативно-правової бази є достатньо для того, щоб сьогодні проводити зовнішнє незалежне оцінювання”, - сказав І.ВАКАРЧУК. В Законі “Про вищу освіту”, додав він, чітко визначено, що умови вступу до ВНЗ визначаються Міністерством освіти, тому його вимоги щодо обов’язковості НЗО є цілком законними і будуть виконані.

Міністр також повідомив, що цей законопроект був готовий ще минулого року, однак не виносився на розгляд парламенту, оскільки його підтримка депутатами була малоймовірною. А не ухвалення цього закону, за його словами, могло спантеличити людей стосовно незалежного оцінювання, оскільки воно проводилося вперше і сприймалося людьми досить стримано.

Однак після минулорічного тестування підтримка такого способу підсумкової атестації в середній школі набула широкої суспільної підтримки, тому в міністерстві вирішили внести законопроект. І.ВАКАРЧУК також додав, що аналогічний законопроект, після нерезультативного голосування 17 березня, вніс профільний комітет Верховної Ради, і він незабаром буде розглядатися парламентаріями.

“Тобто, тестування, як таке, відбудеться. Це не означає, що ми ігноруємо рішення Верховної Ради, але неприйняття запропонованих змін не означає, що не можна проводити тестування. Чинний закон це дозволяє”, - підкреслив І.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо зовнішнього незалежного оцінювання знань)».

Даним законопроектом передбачалося унормування правовідносин у сфері зовнішнього незалежного оцінювання рівня знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів і здійснення прийому їх до вищих навчальних закладів на конкурсній основі незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.