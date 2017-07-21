Я не настільки голодранець: нардеп Поляков пояснив купівлю двох іPhone

Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вважає голодранцями всіх, хто не може придбати собі два іPhone. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході судового засідання, на якому йому обирають запобіжний захід.

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Після слів прокурорів про те, що за отримані в якості хабара гроші він придбав собі та своїй дружині два іPhone, Поляков взяв слово і сказав: “Я працюю з 16 років. Я не настільки голодранець, щоб не купити собі два іPhone”.

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Полякова та Розенблата. 11 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.