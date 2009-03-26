Тимошенко: Росія візьме участь у модернізації української ГТС

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що Росія візьме участь у модернізації та реконструкції української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у під час візиту до Японії, відповідаючи на запитання учасників Форуму політичної, ділової та наукової еліт Японії.

Росія, як постачальник газу, «безумовно, буде учасником модернізації та реконструкції української ГТС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Характеризуючи декларацію між Україною, ЄС та міжнародними фінансовими організаціями щодо модернізації ГТС, підписану 23 березня в Брюсселі, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ГТС, як це бачить Європейський Союз, «набагато років залишатиметься головною газовою артерією для Європи». За її словами, ГТС необхідно модернізувати та реконструювати, «і зробити це треба невідкладно». Вона нагадала, що партнерами у проекті з реконструкції української ГТС визначено Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк.

«Росія не була підписантом (декларації), і це викликало певний дискомфорт у російської сторони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зауваживши, що вона і голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявили, що «ГТС відкрита для Росії, для приватного капіталу Росії, але залишається у державній власності України». «Це непорозуміння між Європейською комісією, Росією та Україною буде знято», - наголосила глава уряду.

Відповідаючи на запитання щодо отримання кредиту від Росії в обсязі 5 млрд. доларів, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна може емітувати цінні папери для покриття дефіциту державного бюджету і розміщувати їх у закордонних банках. Але банківська система, зазначила вона, вражена економічною кризою. «Вона рятує себе, а не фінансує важливі проекти», - додала прем’єр. За її словами, тому Україна звернулася до кількох країн, аби вони придбали цінні папери для покриття дефіциту бюджету на основі двосторонніх угод між державами. Росія – одна із семи країн, до яких надіслала свою пропозицію Україна. Після того як Україна отримає другий транш кредиту МВФ, «ми зможемо перейти до двосторонніх угод і фінансування дефіциту бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також нагадала, що відносини між Україною та Росією складалися непросто, «бо Україна стала незалежною, і з нашою політичною незалежністю не завжди хочуть миритися». «Водночас, незважаючи на політичну незалежність, ми є надзвичайно залежними від забезпечення енергоносіями», - зауважила глава українського уряду, додавши: «І з цією спадщиною не так легко жити». «Проте, незважаючи на ускладнення, ми хочемо будувати збалансовані відносини виключно на базі дотримання наших стратегічних інтересів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.