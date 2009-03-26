Тимошенко пояснила, чому Україні рано до НАТО

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає побудову системи європейської колективної безпеки перспективною для України, і такою, яка може бути «досить гармонійною» для нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на форумі перед представниками ділової та політичної еліти Японії Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що програма спільного партнерства, запропонована Україні, «піднімає відносини України з Європейським Союзом на порядок вищий, ніж просто сусідство». «Лише сусідство Україну не задовольняє», - сказала вона, додавши, що “програма спільного партнерства з ЄС дає доступ Україні до програм фінансування, у яких Україна не була раніше задіяна”. “У будь-якому разі, - сказала прем’єр, - кожна ініціатива, яка наближає Україну до ЄС, завжди віталась в Україні”. Україна, за її словами, не може залишатись самотньою, за межами всіх систем колективної безпеки. На переконання прем’єр-міністра, Україна має брати участь в системі колективної безпеки, «але цей шлях не є простим».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що за останні 10 років Україна досить плідно проходить шлях співпраці з НАТО, успішно виконує всі програми співробітництва. “Проте серед країн - членів НАТО думки щодо участі України в Альянсі розділилися «і право виконувати ПДЧ нам надано не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, визначивши дві об’єктивні перешкоди на шляху України до НАТО. За її словами, усі політичні сили, в тому числі Президент, задекларували, що вступ до НАТО здійснюється тільки за результатами всеукраїнського референдуму. Проте сьогодні, додала вона, ідею вступу в НАТО підтримує близько 30% громадян України, решта - виступають проти, або ще не визначилися. Крім того, серед країн – членів НАТО немає єдності щодо вступу України, зауважила прем’єр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО вважає участь у формуванні європейської політики безпеки і оборони перспективним шляхом для України. Такий шлях, переконана вона, не є «антагоністом щодо роботи НАТО».