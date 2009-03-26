Ющенка і депутатів пропонують карати: все, окрім розстрілу

Начальник Головного управління державної служби України Тимофій МОТРЕНКО вважає, що якщо Президента чи народних депутатів важко притягнути до кримінальної відповідальності за порушення норм доброчесної поведінки публічних службовців, то їх, принаймні можна штрафувати в адміністративному порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.МОТРЕНКО заявив сьогодні у Києві в рамках обговорення законопроекту “Про доброчинну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”.

“Цей закон встановлює загальні вимоги до поведінки публічних службовців усіх рівнів, яких вони повинні дотримуватися під час виконання своїх посадових обов’язків і згідно з яким громадськість оцінює їх діяльність як доброчесну, неупереджену та ефективну”, - наголосив Т.МОТРЕНКО.

Водночас, він зауважив, що “це є багатостраждальний законопроект”. “Він досить контраверсійно сприймається у певних колах, зокрема, найбільше серед самих державних службовців та в органах державної влади. Одні розцінюють його як закон, який має вибудувати ще одну владну вертикаль”, - сказав Т.МОТРЕНКО, додавши, що це є вертикаль моралі, етики, яка розповсюджується не лише на державних службовців, але й політиків, починаючи з Президента України.

Т.МОТРЕНКО зазначив, що законопроект, зокрема, передбачає створення на усіх рівнях відповідних органів, на кшталт комісій з етики, які будуть уповноваженими оцінювати поведінку та дії публічних службовців та направляти матеріали до органів, у компетенції яких є визначення того або іншого покарання.

Коментуючи ситуацію щодо складності процедури притягнення до кримінальної відповідальності деяких категорій українських політиків, начальник Головдержслужби зауважив: “Президент може відповісти за адміністративним законодавством. Тобто його можливо оштрафувати відповідно до рівня його заробітної платні. Наприклад, штраф у розмірі двох заробітних плат. Повірте, це серйозний штраф. Це ж саме стосується і народних депутатів. Це все у законопроекті передбачено. Окрім розстрілу...”.

На запитання журналіста УНІАН щодо оцінки дій державного службовця 1-ї категорії голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стосовно запровадження платних обідів із зацікавленими особами для вирішення їхніх питань, Т.МОТРЕНКО відповів: “Державні службовці не коментують публічні дії політиків. І так є у всьому світі. Я вважаю себе професіоналом у державній службі, а, отже, оцінювати це можу лише з огляду на конкретні документи, конкретні факти. Якщо я матиму такі документи і мені буде доручено провести службове розслідування – тоді я пропонуватиму політикам певну реакцію”.

Водночас, Т.МОТРЕНКО зауважив, що його, як людину, така ініціатива “м’яко кажучи, дивує”. “Однак такого юридичного факту для мене, як для бюрократа, не існує”, - повідомив Т.МОТРЕНКО, додавши, що вочевидь, такі дії київського мера за кордоном виглядали б гротескно.

У свою чергу, народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) прокоментував ініціативу мера столиці таким чином: “Державний службовець за концепцією класичної бюрократії повинен бути політично нейтральним. Тому, як сьогодні оцінити дії окремих державних службовців, особливо вищого рангу, коли вони за матеріальну винагороду, в обхід законів, не дотримуючись певних процедур, вирішують питання, і ще хизуються цим? Якщо той чи інший чиновник обідає з тим або іншим підприємцем за десятки тисяч доларів, чи буде такий держслужбовець дотримуватися всіх процедур, вирішуючи питання підприємця?...”

У зв’язку з цим Ю.МІРОШНИЧЕНКО навів приклад США, де діяльність з лобіювання законодавчо врегульована. “Адже воно (лобіювання – УНІАН) як явище існує. Воно може бути, або цивілізованим, декларованим, що здійснюється за певними правилами, не порушуючи основних засад при ухваленні рішень, але є й інше, яке ми називаємо корупцією, коли за хабарі ухвалюються ті чи інші рішення”, - сказав народний депутат, наголосивши, що в Україні практика корупційного лобіювання є надзвичайно поширеною, і сьогодні вона набуває ознак такого собі хизування.