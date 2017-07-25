Журналісти розповіли про бізнес, угіддя та яхти "радикала" Скуратовського (фото, відео)
Скуратовський повідомив, що Богдана Мотрича знає лише як колишнього помічника.
Народний депутат від Радикальної партії Ляшка Сергій Скуратовський три роки поспіль забував декларувати будівельний бізнес дружини й прописав у родинній квартирі власника яхт-клубу та мисливських угідь.
До парламенту Скуратовський займався будівельним бізнесом: був власником і керівником приватної фірми "Грін Грей". Та коли склав присягу на вірність українському народу, керувати фірмою поставив свого помічника - Олександра Конихова, а компанію переписав на дружину та громадську організацію "Реформи в будівництві", йдеться у розслідуванні Bihus.info.
Та у декларації народного депутата за 2016 рік компанії дружини немає. У відповідь на питання журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Сергій Скуратовський повідомив, що давно продав компанію, ще у 2008 чи 2009 році, і пообіцяв надати документи купівлі-продажу фірми.
"Натомість вже наступного дня до реєстру Мін’юсту внесли зміни - єдиним власником компанії із статутним капіталом у 15 млн грн залишилась громадська організація. Дружина нардепа із реєстру зникла. Така швидкість цілком логічна, адже нині неправдива інформація в декларації передбачає кримінальну відповідальність", - розповіли журналісти.
Та компанія "Грін Грей" - це не лише корпоративні права. Фірма володіє земельною ділянкою та будівлею на Софіївській Борщагівці, на вулиці Гагаріна, 28. За цією адресою зареєстроване не лише саме підприємство, а ще ряд компаній, так чи інакше пов’язаних із родиною нардепа.
Саме в цій будівлі сидить керівництво забудовника житлового комплексу "Софія Київська" - "Софія буд груп". Землею під житловим комплексом володіє, зокрема, і компанія "Укрполіскорм", і ця компанія також не чужа для родини Скуратовських. Упродовж 2014-2016 років єдиним власником "Укрполіскорму" була дружина нардепа - Людмила Скуратовська. Про це свідчать витяги із реєстру Мін’юсту, але у декларації депутата компанії дружини також немає.
У червні поточного року суд визнав компанію "Укрполіскорм" банкрутом. Ліквідатор оцінив майно фірми у 48 млн грн. Правокористувачем землі, на якій вже збудований житловий комплекс "Софія Київська" є компанія з офшорним власником ТОВ "Софія буд груп", що сидить в офісі, який до травня цього року належав компанії Людмили Скуратовської.
У відповідь на письмовий запит Сергій Скуратовський повідомив нову версію: до 30 травня минулого року компанією "Грін Грей" володіла фірма "Укрполіскорм", якою володіла його дружина Людмила Скуратовська. І це означає лише те, що обидві фірми мали би бути у декларації народного депутата за 2016 рік.
У родинному офісі Скуратовських, на Гагаріна, 28, журналісти зафіксували і документи іншої компанії "Прімател": ця фірма володіє яхт-клубом із однойменною назвою, що розташований у київському парку "Дружби народів". Сама компанія записана на екс-помічника Скуратовського - Богдана Мотрича, який прописаний у родинній квартирі Скуратовських. Про цю надзвичайну "близькість" і спільну житлову площу із формальним власником "Прімателу" програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповідала раніше.
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Керівником яхт-клубу працює помічниця нардепа - Олена Добровольська. Саме на її Mercedes депутат їздить і до парламенту, і до закритого яхт-клубу "Прімател". Дружина народного депутата Сергія Скуратовського, Людмила, з 2006 по 2010 роки володіла двома англійськими яхтами SeaLine під назвами "Віва Божена" та "Кароліна Юг", загальною вартістю близько 10 млн грн. В інтерв’ю журналістам нардеп переконує, що яхти нині продані.
На полювання Сергій Скуратовський виїжджає в угіддя, що знаходяться на території Макарівського та Бородянського районів Київської області. Угіддя, а це 30 тис.га землі, перебувають у користуванні мисливсько-рибальського клубу "Ярік". Донедавна цей клуб був підконтрольний оточенню Януковича. Та з весни 2016 року клуб переписали на екс-помічника нардепа-радикала Сергія Скуратовського - Богдана Мотрича. Останній прописаний в квартирі родини народного депутата.
У 2014 році прокуратура Київської області спробувала повернути 30 тис. га угідь у державну власність, адже, як переконують прокурори, землю віддали мисливцям незаконно – без погодження сільрад, на території яких ці угіддя розташовані. Та прокурори програли суд.
Нині угіддя "Яріка" частково огороджені, а прохід до озера, що розташоване тут же, повністю перекритий парканом. На березі озера мисливці збудували двоповерховий готель із зрубу, володіє яким той самий клуб "Ярік". Площа готелю 1600 кв. м із побутовими, господарськими та єгерськими спорудами.
Одразу після запиту та візиту журналістів до угідь мисливсько-рибальський клуб "Ярік", так само як і підприємство "Грін Грей" Людмили Скуратовської, переписали на сторонніх осіб. За повідомленням ЗМІ, власником "Яріка" став екс-член виконкому Одеської міської ради Микола Шурда.
"У відповідь на офіційний запит Сергій Скуратовський повідомив, що лише іноді полює на території угідь "Яріка", а Богдана Мотрича знає лише як колишнього помічника. Щодо яхт-клубу "Прімател", то він йому не належить, але нардеп там буває, оскільки в клубі стоїть його гідроцикл", - додали журналісти.
Раніше журналісти розповіли, що лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн.