Журналісти розповіли про бізнес, угіддя та яхти "радикала" Скуратовського (фото, відео)

Народний депутат від Радикальної партії Ляшка Сергій Скуратовський три роки поспіль забував декларувати будівельний бізнес дружини й прописав у родинній квартирі власника яхт-клубу та мисливських угідь.

До парламенту Скуратовський займався будівельним бізнесом: був власником і керівником приватної фірми "Грін Грей". Та коли склав присягу на вірність українському народу, керувати фірмою поставив свого помічника - Олександра Конихова, а компанію переписав на дружину та громадську організацію "Реформи в будівництві", йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Та у декларації народного депутата за 2016 рік компанії дружини немає. У відповідь на питання журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Сергій Скуратовський повідомив, що давно продав компанію, ще у 2008 чи 2009 році, і пообіцяв надати документи купівлі-продажу фірми.

"Натомість вже наступного дня до реєстру Мін’юсту внесли зміни - єдиним власником компанії із статутним капіталом у 15 млн грн залишилась громадська організація. Дружина нардепа із реєстру зникла. Така швидкість цілком логічна, адже нині неправдива інформація в декларації передбачає кримінальну відповідальність", - розповіли журналісти.

Та компанія "Грін Грей" - це не лише корпоративні права. Фірма володіє земельною ділянкою та будівлею на Софіївській Борщагівці, на вулиці Гагаріна, 28. За цією адресою зареєстроване не лише саме підприємство, а ще ряд компаній, так чи інакше пов’язаних із родиною нардепа.

Саме в цій будівлі сидить керівництво забудовника житлового комплексу "Софія Київська" - "Софія буд груп". Землею під житловим комплексом володіє, зокрема, і компанія "Укрполіскорм", і ця компанія також не чужа для родини Скуратовських. Упродовж 2014-2016 років єдиним власником "Укрполіскорму" була дружина нардепа - Людмила Скуратовська. Про це свідчать витяги із реєстру Мін’юсту, але у декларації депутата компанії дружини також немає.

У червні поточного року суд визнав компанію "Укрполіскорм" банкрутом. Ліквідатор оцінив майно фірми у 48 млн грн. Правокористувачем землі, на якій вже збудований житловий комплекс "Софія Київська" є компанія з офшорним власником ТОВ "Софія буд груп", що сидить в офісі, який до травня цього року належав компанії Людмили Скуратовської.

У відповідь на письмовий запит Сергій Скуратовський повідомив нову версію: до 30 травня минулого року компанією "Грін Грей" володіла фірма "Укрполіскорм", якою володіла його дружина Людмила Скуратовська. І це означає лише те, що обидві фірми мали би бути у декларації народного депутата за 2016 рік.

У родинному офісі Скуратовських, на Гагаріна, 28, журналісти зафіксували і документи іншої компанії "Прімател": ця фірма володіє яхт-клубом із однойменною назвою, що розташований у київському парку "Дружби народів". Сама компанія записана на екс-помічника Скуратовського - Богдана Мотрича, який прописаний у родинній квартирі Скуратовських. Про цю надзвичайну "близькість" і спільну житлову площу із формальним власником "Прімателу" програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповідала раніше.

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Керівником яхт-клубу працює помічниця нардепа - Олена Добровольська. Саме на її Mercedes депутат їздить і до парламенту, і до закритого яхт-клубу "Прімател". Дружина народного депутата Сергія Скуратовського, Людмила, з 2006 по 2010 роки володіла двома англійськими яхтами SeaLine під назвами "Віва Божена" та "Кароліна Юг", загальною вартістю близько 10 млн грн. В інтерв’ю журналістам нардеп переконує, що яхти нині продані.

На полювання Сергій Скуратовський виїжджає в угіддя, що знаходяться на території Макарівського та Бородянського районів Київської області. Угіддя, а це 30 тис.га землі, перебувають у користуванні мисливсько-рибальського клубу "Ярік". Донедавна цей клуб був підконтрольний оточенню Януковича. Та з весни 2016 року клуб переписали на екс-помічника нардепа-радикала Сергія Скуратовського - Богдана Мотрича. Останній прописаний в квартирі родини народного депутата.

У 2014 році прокуратура Київської області спробувала повернути 30 тис. га угідь у державну власність, адже, як переконують прокурори, землю віддали мисливцям незаконно – без погодження сільрад, на території яких ці угіддя розташовані. Та прокурори програли суд.

Нині угіддя "Яріка" частково огороджені, а прохід до озера, що розташоване тут же, повністю перекритий парканом. На березі озера мисливці збудували двоповерховий готель із зрубу, володіє яким той самий клуб "Ярік". Площа готелю 1600 кв. м із побутовими, господарськими та єгерськими спорудами.

Одразу після запиту та візиту журналістів до угідь мисливсько-рибальський клуб "Ярік", так само як і підприємство "Грін Грей" Людмили Скуратовської, переписали на сторонніх осіб. За повідомленням ЗМІ, власником "Яріка" став екс-член виконкому Одеської міської ради Микола Шурда.

"У відповідь на офіційний запит Сергій Скуратовський повідомив, що лише іноді полює на території угідь "Яріка", а Богдана Мотрича знає лише як колишнього помічника. Щодо яхт-клубу "Прімател", то він йому не належить, але нардеп там буває, оскільки в клубі стоїть його гідроцикл", - додали журналісти.

Раніше журналісти розповіли, що лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн.