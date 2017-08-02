Білоруським компаніям загрожують санкції ЄС та України через торгівлю із бойовиками "ЛДНР" - посол

Білоруські компанії ризикують потрапити під санкції України та ЄС у разі, якщо вони будуть вести торгівлю із «ЛДНР». Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим виданню «Білоруські новини».

«Ми попереджаємо білоруську сторону офіційно: якщо білоруські компанії безпосередньо постачають продукцію бойовикам, то проти них будуть введені санкції. Причому, не тільки з боку України: ми постараємося зробити все, щоб ці санкції були введені Євросоюзом теж», - сказав Кизим.

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Він також згадав про нещодавнє розслідування телеканалу «Белстат», в якому йдеться про те, що фабрика «Комунарка працює із терористами».

«У разі підтвердження цих даних «Комунарка» точно потрапить у чорний список і не зможе поставляти продукцію на територію України», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, офіційно торгівлі між Білоруссю та угрупованнями "ЛДНР" немає. Мінськ не визнає незалежності підконтрольних бойовикам територій, а отже, в економічних відносинах із суб'єктами господарювання угруповань "ЛНР" і "ДНР" білоруські підприємства перебувати не повинні.

Однак насправді товари з Білорусі масово вирушають до Донецька й Луганська, а на білоруських заводах виробляють алкоголь під торговими марками фірм, що фінансують бойовиків. Основними одержувачами вигоди від цього бізнесу стають компанії, тісно пов'язані з "керівництвом" угруповань "ЛНР" і "ДНР".