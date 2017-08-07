В Головній прокуратурі Грузії підрахували, скільки років тюрми загрожує Саакашвілі

Позбавленому українського громадянства Міхеїлу Саакашвілі в Грузії загрожує до 11 років позбавлення волі за чотирма кримінальними провадженнями.

Про це розповіла прокурор Головної прокуратури Грузії Натія Сонгулашвілі, передає "Обозреватель".

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"В даний час Головна прокуратура Грузії веде щодо Міхеїла Саакашвілі чотири кримінальні справи, за якими завершено слідство і йде судовий розгляд. Всі ці справи зараз розглядаються Тбіліським міським судом", - заявила Натія Сонгулашвілі.

За словами прокурора, екс-президента Грузії інкримінуються наступні звинувачення:

- у справі про вбивство Сандро Гіргвіліані;

- у справі про розтрату державних коштів з коштів фонду Спеціальної служби державної охорони Грузії на особисті потреби в особливо великих розмірах – на суму 9 мільйонів грузинських ларі;

- у справі про жорстоке побиття депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі;

- у справі про захоплення і відбирання телекомпанії «Імеді», в критичній формі яка висвітлювала діяльність режиму Саакашвілі, а також іншого бізнесу у бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і його сім'ї, що призвело до масових протестів у Грузії.

"Через те, що в 2012 році змінилося керівництво Грузії, грузинський парламент вніс зміни в законодавство, за яким, незважаючи на кількість звинувачень, найтяжча стаття поглинає інші. Раніше терміни підсумовувалися, і людині можна було запитувати 30 або 40 років ув'язнення. Виходило, як довічне. Але після лібералізації законодавства, терміни не сумуються. Через це, якщо у людини є 3-4 звинувачення, у нього буде тільки один термін. Таким чином, Міхеїлу Саакашвілі загрожує 11 років позбавлення волі, якщо суд винесе обвинувальний вирок", - пояснили в Головній прокуратурі Грузії.

Крім того, у розпорядження видання потрапили документи прокуратури Грузії щодо кримінальної справи проти Саакашвілі.

Нагадаємо, що нещодавно указом президента України Саакашвілі був позбавлений українського громадянства за нібито неправдиві відомості про себе, які він вказав при отриманні українського громадянства два роки тому.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову.