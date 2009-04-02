Дружина Луценка чотири рази в тиждень порушує правила дорожнього руху

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що справно сплачує штрафи, які приходять за порушення правил дорожнього руху його дружиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Полтаві, відповідаючи на запитання журналістів.

«У мене таке враження, що дружина вирішила врятувати Україну від дефолту, - я кожного тижня по чотири рази сплачую штрафи. Так що правопорушниця - у мене вдома. Працюю над нею», - сказав він.

При цьому він зауважив, що син також керує автомобілем, але, на відміну від дружини, робить це в межах правил, оскільки жодного штрафу на нього ще не надходило.