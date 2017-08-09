Facebook відкриває у Німеччині ще один штаб для боротьби з інтернет-тролями

Соціальна мережа Facebook збирається значно збільшити число співробітників в Німеччині, що займаються видаленням незаконних і образливих постів і коментарів, а також фейкової інформації. Про це з посиланням на німецьке видання Deutsche Welle пише "Європейська правда".

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У другому центрі боротьби із інтернет-тролями будуть працювати 500 людей, його відкриють у місті Ессен. У першому такому центрі, що діє з 2015 року в Берліні, наразі розширюють штат співробітників. Їх кількість планують збільшити до 700.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність і будемо і далі докладати всіх зусиль в боротьбі з протизаконним контентом", - цитує видання директора Facebook з Центральної Європи Мартіна Отта.

Відкриваючи такий штаб, керівництво соцмережі реагує на зміну німецького законодавства. Відповідно до затвердженого в червні Бундестагом закону, інтернет-платформи повинні тепер швидше реагувати на появу провокаційних висловлювань і помилкової інформації та видаляти її.

При явному порушенні закону це має відбуватися протягом 24 годин, у проблемних випадках - протягом одного тижня. В іншому випадку компаніям загрожують грошові штрафи розміром до 5 мільйонів євро