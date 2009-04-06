Ющенко хоче знати, чи готова Тимошенко перезавантажитися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує найближчим часом отримати відповідь від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та парламентської коаліції на його ідею одночасного проведення дострокових президентських та парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, для Президента України оновлення політичної системи держави є стратегічним суспільним пріоритетом.

«Глава держави вважає, що криза українського політикуму диктує необхідність кардинального оновлення всіх державних інститутів», - сказала вона.

В.ЮЩЕНКО сподівається, що політичні сили у парламенті реально підтримають «перезавантаження політичної системи держави».

«Президент переконаний, що компроміс – це дорога із двостороннім рухом, якщо у парламенті цю аксіому зрозуміють правильно, Україна матиме шанс подолати магістраль конституційного оновлення і наблизиться до побудови політичної системи європейського зразка», - підкреслила прес-секретар Президента.

І.ВАННИКОВА зауважила, що В.ЮЩЕНКО очікує чіткої відповіді від прем’єр-міністра, коаліції та ВР в цілому щодо своєї пропозиції.

«Глава держави переконаний, що ця відповідь ясно покаже, чи дбають українські політики про себе, чи дбають про Україну та суспільство», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

4 квітня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція ПР готова підтримати закони щодо відкритих виборчих списків та зняття депутатської недоторканності, якщо буде прийнято політичне рішення про одночасне проведення дострокових виборів Президента та Верховної Ради.

Сьогодні, 6 квітня, перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція БЮТ залишається противником одночасного проведення дострокових виборів Президента і Верховної Ради.