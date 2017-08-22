Україна хоче довести непричетність до ракетної програми КНДР у Радбезі ООН

Президент Петро Порошенко доручив МЗС України ініціювати в Раді безпеки ООН розгляд питання про непричетність України до ракетної програми КНДР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент прийняв доповідь про підсумки роботи робочої групи з питань перевірки інформації, викладеної у статті видання The New York Times від 14 серпня 2017 року щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» ракетних технологій, зокрема ракетних двигунів РД-250 до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Порошенко подякував за ретельно проведену роботу у визначений ним термін. «На сьогоднішній день це демонструє відкритість і рішучість дій України», - наголосив він і додав, що у склад робочої групи увійшли представники спецслужб, Державного космічного агентства України, Міністерства закордонних справ України, Державної служби експортного контролю України та всіх відомств, які мають можливість продемонструвати відповідальну позицію України по відношенню до виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України, керівник робочої групи Олександр Турчинов доповів главі держави, що на виконання його доручення робоча група та Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю провели перевірку оприлюдненої The New York Times інформації щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» ракетних технологій, зокрема ракетних двигунів РД-250 до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

«За підсумками проведеної роботи та на підставі наданих державними органами матеріалів, робоча група констатує – наявна система державно-експортного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та товарів подвійного використання виключає можливість передачі таких товарів до країн, стосовно яких запроваджено відповідні санкції Ради безпеки ООН», - наголосив Турчинов.

«З урахуванням висновків комісії (Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю – УНІАН) хочу доручити Міністерству закордонних справ України підготувати групу експертів і ініціювати розгляд зазначеного питання на закритому засіданні Ради безпеки ООН. Окремо потрібно оприлюднити висновки робочої групи і Міжвідомчої комісії та проінформувати наших міжнародних партнерів та ініціювати проведення аналогічного розслідування відповідними країнами. В першу чергу таку ж відкритість має продемонструвати Російська федерація», - підкреслив Порошенко.