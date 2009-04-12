Грузинська опозиція у Вербну неділю призупинить акцію протесту

Грузинська опозиція з нагоди релігійного свята - Вербної неділі, яку православна церква відзначає 12 квітня 2009 р., на один день припинить проведення акцій протесту. Про це повідомила журналістам лідер партії "Шлях Грузії", колишній міністр закордонних справ країни Саломе Зурабішвілі після закінчення зустрічі лідерів опозиції. "Ми вирішили в день релігійного свята не проводити акції, щоб не заважати нашим прихильникам відвідати в це день церкву і відсвяткувати його в своїх сім`ях", - цитує РосБізнесКонсалтинг. За її словами, опозиція відновить акції з 13 квітня.