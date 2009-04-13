На запрошення до України Обама відповість тільки після виборів?

Щодо візиту президента США Барака Обами в Україну адміністрацією президента США поки не було ухвалено жодних рішень.

Про це в інтерв’ю Голос.ua сказав надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор.

"Президента запросили здійснити візит в Україну. Запрошення наразі в Білому домі. Проте поки з цього питання не було жодних рішень", - зазначив він.

Посол нагадав, що напередодні американський президент завершив серію робочих візитів до Європи та країн Близького Сходу.

"Президенту наразі багато чого треба зробити вдома – ми так само маємо економічну кризу в США. Тому американський президент зараз знову зосередиться на вирішенні економічних проблем, і лише за кілька місяців буде складено новий графік закордонних поїздок" , - сказав Тейлор.

Він додав, що зазвичай подібні візити не здійснюються під час передвиборчої кампанії у тій чи іншій країні.

"Краще прибути з візитом уже після виборів. Проте поки, наголошую, не було прийнято жодних рішень щодо візиту Барака Обами в Україну" , - підкреслив посол.

Українська правда