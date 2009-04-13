Ющенко запросив на Великдень Тимошенко, Литвина і Януковича
Запрошення передала Ванникова
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Зокрема, за її словами, у ніч на неділю, 19 квітня, Президент візьме участь у Великодніх заходах. У церемонії зустрічі Благодатного вогню глава держави запрошує взяти участь прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та членів уряду, голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА та представників парламентських політичних сил, українську інтелігенцію та представників усіх православних конфесій.
І.ВАННИКОВА повідомила, що у Великодню ніч, на думку глави держави, український політикум має продемонструвати здатність до об’єднання та очищення.
У Софійському соборі глава держави передасть Благодатний вогонь представникам церков та делегаціям областей України.
Також В.ЮЩЕНКО відвідає пасхальні богослужіння у Володимирському соборі, Храмі Василя Великого на Львівській площі, Андріївській церкві та у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.