Ющенко каже, що й сам не згоден з вимогами МВФ, але вибору немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламент завтра ухвалити законопроекти, необхідні для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівництва НБУ та представників МВФ і Світового банку.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він розуміє, наскільки це непрості рішення, оскільки йдеться про збалансування бюджетів Пенсійного фонду та бюджету НАК «Нафтогаз України».

«Тут йде мова не навколо цифр, а про філософію і поведінку на тому чи іншому ринку, у тому числі і на газовому”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що простих рішень не буває, і хоч він сам не є прихильником вирішення вищезазначених проблем таким чином, як пропонується у законопроектах, але іншого варіанту для відновлення співпраці з МВФ немає.

«Мені важко говорити, що я згоден з такою філософією, але іншого вибору немає, ми поставлені перед фактом», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що системні кроки необхідно було вживати раніше, а зараз необхідно прийняти технічне рішення.