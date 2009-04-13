Ющенку не вдалося переконати регіоналів?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує сьогодні обговорити з лідерами парламентських політичних сил питання про підтримку їхніми фракціями законопроектів, необхідних для відновлення співпраці нашої держави з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, говорячи про підсумки наради під головуванням В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром, головами парламенту, НБУ, представниками опозиції, місії МВФ та Світового банку.

О.ШЛАПАК нагадав про вступне слово Президента, в якому він закликав політичні сили ухвалити завтра законопроекти, які стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду та НАК «Нафтогаз України».

Водночас, за словами О.ШЛАПАКА, присутній на нараді представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ зауважив, що його політична сила, як опозиція, не може підтримати жоден антикризовий законопроект влади.

Також О.ШЛАПАК підкреслив, що за результатами наради було ухвалено план дій, який дозволить відновити співпрацю України з МВФ. Відповідно до цього плану, завтра ВР має ухвалити вищезазначені законопроекти, протягом 1-2 днів уряд і НБУ мають доопрацювати й узгодити законопроект щодо рекапіталізації банків і передати його на розгляд парламенту. Також протягом 4-5 днів має бути доопрацьований проект меморандуму між Україною та МВФ, який буде переданий на узгодження фонду.