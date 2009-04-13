Фракція БЮТ ініціює недовіру Херсонському губернатору

Фракція БЮТ у Херсонській обласній раді на сесії 28 квітня має намір ініціювати розгляд питання про висловлення недовіри голові Херсонської облдержадміністрації Борису СІЛЕНКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив народний депутат України від БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.

«Фракція БЮТ ставитиме питання саме про недовіру губернатору», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Він пояснив, що причинами для висловлення недовіри голові ОДА є незадовільна робота облдержадміністрації з вирішення ситуації на Херсонському машинобудівному заводі, робота з підготовки регіону до опалювального сезону й під час нього, а також робота зі збереження систем зрошування.

За словами народного депутата, на сесії Херсонської облради 28 квітня планується заслухати звіт Б.СІЛЕНКОВА про роботу облдержадміністрації в 2008 році.