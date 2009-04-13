Фракція БЮТ ініціює недовіру Херсонському губернатору
19:39, 13 квітня 2009Політика
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Детальніше повідомив Юрій Одарченко
|Борис СІЛЕНКОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив народний депутат України від БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.
«Фракція БЮТ ставитиме питання саме про недовіру губернатору», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.
Він пояснив, що причинами для висловлення недовіри голові ОДА є незадовільна робота облдержадміністрації з вирішення ситуації на Херсонському машинобудівному заводі, робота з підготовки регіону до опалювального сезону й під час нього, а також робота зі збереження систем зрошування.
За словами народного депутата, на сесії Херсонської облради 28 квітня планується заслухати звіт Б.СІЛЕНКОВА про роботу облдержадміністрації в 2008 році.
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