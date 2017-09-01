НАЗК наполягає на конфіскації у "ВО "Свобода" понад 2,3 мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції наполягає на конфіскації у «ВО «Свобода» понад 2,3 млн грн. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці НАЗК.

Згідно з інформацією агентства, 4 вересня у Дарницькому районному суді м. Києва буде розглядатися адміністративне провадження про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера політичної партії «ВО «Свобода» на підставі протоколу, складеного уповноваженою особою НАЗК, щодо порушення порядку отримання внеску на підтримку політичної партії.

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Як інформують в НАЗК, загальний розмір внеску, що підлягає конфіскації, становить 2 357 000 гривень.

«Зазначимо також, що на попереднє судове засідання 28 липня представник ВО «Свобода» не з’явився, тому засідання було перенесено на 4 вересня, чим затягується розгляд справи», - заявляють в агентстві.

В повідомленні також сказано, що Департамент з питань запобігання політичній корупції НАЗК за результатами аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2016 року виявив порушення встановленого законом порядку отримання внеску на підтримку політичної партії. Зокрема, були виявлені невідповідності між прізвищами осіб, що здійснювали грошові внески, у звіті партії та у банківських виписках.