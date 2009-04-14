У БЮТ оцінили пропозиції регіоналів

Всі політичні сили мають об`єднається навколо основних принципів антикризових заходів, зокрема це стосується принципів податкової політики, пенсійної системи, реформи сільського господарства тощо.

Таку думку висловила народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи вчора, 13 квітня, в прямому ефірі програми «Свобода слова».

За її словами, ряд антикризових пропозицій, які представила Партія регіонів, дійсно ефективні, і БЮТ готовий підготувати єдину серйозну антикризову програму, яку б підтримав парламент, щоб після цього закінчилися політичні шоу навколо антикризових програм. «Треба подолати тенденцію депресії, і чітко людям говорити, що зроблено, що робиться, і яку ми бачимо перспективу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її думку, криза – це час для проведення серйозних структурних реформ, які за роки незалежності так і не було проведено.

Вона також нагадала, що для металургів з початку кризи надано пакет пільг на суму близько 1 млрд. грн. для того, щоб вони зберегли робочі місця. Для хіміків пакет пільг становить 300 млн. грн. «Ми маємо прибрати шантаж у трудових відносинах», - вважає депутат.

Головне зараз - антикризовими рішеннями не створити ще більшу кризу, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Разом з тим, депутат пообіцяла, що жодних скорочень соціальних пільг уряд робити не буде.

У питанні бюджетної політики депутат упевнена, що поки державний бюджет виконується за результатами першого кварталу року, не варто його змінювати.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала всім політичним силам, що до антикризової програми треба ставитися не як до передвиборної програми окремих політичних сил, а як до системи антикризових заходів, які мають прийматися вчасно і гарантувати соціальні стандарти сьогодні людям. «Це завдання, яке стоїть сьогодні перед урядом і коаліцією», - сказала депутат.