Кириленко заблокував другий транш МВФ, бо «принципами не торгує»

Група "За Україну!" не проголосувала за включення до порядку денного законів, необхідних для отримання другого траншу кредиту МВФ, оскільки Кабмін не вніс до цих документів зміни, запропоновані депутатами.

Про це заявив лідер групи В’ячеслав Кириленко, коментуючи результати голосування.

Він нагадав, що його група, зокрема, наполягала на внесенні змін щодо зменшення тиску на малий бізнес, а "зміни до бюджету мають несистемний характер".

"Група "За Україну!" принципами не торгує. Уряд все зробив для того, щоб ці законопроекти сьогодні не пройшли, і жодних змін до законопроектів не внесено", - сказав Кириленко.

"Тому мені здається, що коаліція і уряд повинні не заклинати, щоб хтось натиснув кнопку, а врахувати пропозицію щодо припинення наступу на малий бізнес, а також щодо внесення більш системних змін до бюджету", - додав він.

Українська правда