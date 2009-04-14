Литвин просить Ющенка «насваритися пальцем» на депутатів

Верховна Рада очікує звернення Президента України щодо необхідності прийняття антикризових законопроектів, які сьогодні не включені парламентом до порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що на Погоджувальній раді йшлося про «долю трьох антикризових законопроектів, які сьогодні Верховна Рада не включила до порядку денного».

«Домовилися, що в разі звернення Президента України з приводу необхідності і доцільності цих законопроектів ВР уважно розгляне пропозиції Президента», - додав він.

В той же час він зазначив, що необхідно шукати порозуміння серед фракцій парламенту щодо можливості розгляду даних законопроекті в четвер, 16 квітня.

«Є півтора дня на проведення необхідних консультацій», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент не включив до порядку денного три законопроекти, які є антикризовими та які необхідні для відновлення співпраці з МВФ.