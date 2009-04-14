Експерт: немає такої ціни, яку б Ющенко не заплатив за знищення Тимошенко

Політичні експерти вважають, що в неухваленні антикризових законопроектів зацікавлений Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Про це вони заявили УНІАН, коментуючи невнесення до порядку денного Верховної Ради України законопроектів, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зокрема, заступник директор Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що "вже існує певна домовленість між Президентом і Партією регіонів, чи Президент за допомогою своїх депутатів сам все робить для того, щоб провалити ці закони, і таким чином не дати можливості уряду боротися із кризою. Результатом цього, за задумом, мають стати позачергові парламентські вибори". На його думку, прийняття законів залежить від того, наскільки буде піднято галас щодо провального голосування і як відреагує сам Президент.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ наголошує, що політична еліта повинна забути про свої внутрішньопартійні, міжпартійні та міжполітичні з’ясування стосунків і приймати рішення в інтересах країни. Зрозуміло, що Україні, як державі, необхідний наступний транш кредиту МВФ. Потрібно підтримувати стабільність банківської системи. Без цих грошей нам буде дуже важко.

За словами І.ЖДАНОВА, сьогоднішнє голосування показало, що еліта не готова об’єднуватися. "Ми це констатуємо в сотий раз, а представники Партії регіонів, комуністів сидять «в кущах» і не голосують. Це при тому, що вони розуміють потрібність цих грошей. Вони діють за принципом: чим гірше, тим краще".

Особливої уваги заслуговує позиція частини фракції НУ-НС, говорить експерт. "Це така, на мій погляд, дуже лицемірна позиція. Велика частина фракції орієнтується на Президента. Вчора ЮЩЕНКО закликав голосувати за закони. А сьогодні ці люди не віддали свої голоси. Це або лицемірство, або блюзнірство".

На думку І.ЖДАНОВА, враховуючи, що це була друга спроба проголосувати за закони, то вони навряд чи будуть прийняті у даному політичному форматі. "Потрібно міняти політичний ландшафт і створювати мегакоаліцію. І тоді голосів в вистачить і для кадрових рішень, і для більш принципових питань", - вважає експерт.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ думає, що за лаштунками переговорів про це голосування є якісь більш суттєві питання, які досі неузгодженні між БЮТ і Партією регіонів. Саме тому ПР відмовляється голосувати. "Це тиск на БЮТ з тим, щоб примусити Юлію ТИМОШЕНКО піти на певні поступки в переговорах про щось інше", - вважає експерт.

Що стосується так званої «проющенківської» частини НУ-НС, то, за словами М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, "насправді В.ЮЩЕНКО навіть не впливає на позицію Віктора БАЛОГИ. Я не думаю, що він сказав хлопцям: «Ні, ви не голосуйте!». Думаю, він нічого не говорив і вважає, що достатньо комусь щось пообіцяти і публічно про це сказати, але жодної роботи із депутатами він не проводив. А БАЛОГА грає у свою гру. Йому потрібно довести ситуацію до «глухого кута», щоб зробити можливими дочасні парламентські вибори".

Політтехнолог, директор центру «Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ вважає, що неголосування представників «Єдиного центру» та депутатів «За Україну!», які у фракції НУ-НС представляють «групу шанувальників» Президента, свідчить про те, що В.ЮЩЕНКО взагалі не зацікавлений в отриманні траншу МВФ.

Сьогодні ми в черговий раз побачили, що В.ЮЩЕНКО на словах виступає за консолідацію політичних сил для отримання для української економіки другого траншу кредиту МВФ, а на ділі виявляється, що депутати, які орієнтуються виключно на Президента та В.БАЛОГУ в сесійній залі, не голосують за антикризові законопроекти. Виглядає, що команда В.ЮЩЕНКА своїми діями фактично руйнує країну. Окрім цього, ми в черговий раз побачили координовані спільні дії В.ЮЩЕНКА та Партії регіонів, які теж не брали участі у голосуванні за законопроекти, говорить В.ПОЛЯКОВ.

На його думку, в такій ситуації уряду залишається діяти на власний розсуд задля подолання негативних наслідків кризи. Прийняття необхідних антикризових рішень можливо лише силами коаліції. Президент не лише не допомагає Кабміну, а своїми діями руйнує такі важливі домовленості з МВФ, завдаючи шкоди іміджу країни в очах західних партнерів, наголошує В.ПОЛЯКОВ.

Директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН заявив: "Складається враження, що немає такої ціни, яку б В.ЮЩЕНКО не заплатив за знищення Ю.ТИМОШЕНКО. Інакше кажучи, заради цього він готовий пожертвувати усім – не лише Україною, але й навіть власною пасікою". На думку В.СТОЯКІНА, "В.ЮЩЕНКО свідомо вводив в оману місію МВФ, бо і не збирався сприяти ухваленню цих законопроектів. Мета Президента – відрізати уряд від кредитних ресурсів і не допустити жодної копійки запозичень, необхідних для подолання кризи. Тим часом Партія регіонів послідовно відпрацьовує свою власну версію розрулювання кризи. Тобто свідомо доводять уряд до нездатності вирішувати проблеми країни, до його відставки і розпуску парламенту. Очевидно, що роблять вони це у співпраці із Секретаріатом Президента. Це найбільш реальний політичний варіант".

Він підкреслив, що представники ПР Микола АЗАРОВ та Ірина АКІМОВА постійно критикують уряд за співпрацю із МВФ. "Я не знаю чи є у Партії регіонів рецепти, як не допустити дефолту без грошей МВФ. Думаю, що ні", відзначив експерт.

Директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО говорить, що ще вчора було відомо, що голосів за ці законопроекти немає. Скажімо так, анонімні джерела із команди Президента теж казали, що не мають бажання підтримувати законопроекти. Партія регіонів поки демонструє свою опозиційність. М.АЗАРОВ відкрито заявив В.ЮЩЕНКУ і в ефірі «Свободи слова», що «регіонали» не будуть голосувати.

За словами В.ФЕСЕНКА, "те, що зараз відбуваються певні консультації і переговори між БЮТ і ПР, то сьогоднішні голосування засвідчило, що вони ще далеко не завершені. А якщо вони не завершені, то немає і результатів. Є шанс, що деякі законопроекти можуть бути ухвалені після певного доопрацювання".