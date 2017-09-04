Глава СБУ звернувся до глави ФСБ: Ви розумієте, що Путін - не вічний?

Керівник СБУ Василь Грицак звернувся до глави ФСБ РФ Олександра Бортнікова з вимогою припинити займатися організацією терактів на території України. За його словами, Москва шукає привід почати повномасштабну військову операцію. Грицак в ефірі телеканалу «Прямий» заявив, що російські спецслужби «в геометричній прогресії» активізували свою діяльність в Україні, передає РБК.

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«Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера. Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати співробітникам спецслужб. Ви перейшли всі можливі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до терактів на території України — і в Одесі, і в Харкові, і в Херсоні, і в інших містах — до організації цих терактів причетні працівники спецслужб», — сказав Грицак, зазначивши, що в результаті цих атак загинули десятки людей, багато людей поранені».

За словами глави українського відомства, Росія, організовуючи теракти, шукає привід для початку повномасштабної військової операції в Україні. Грицак закликав свого російського колегу зупинити таку діяльність.

«Ви перейшли червону риску. Ви були готові підірвати своїх російських громадян для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії і дати підстави для вторгнення на територію України, для початку повномасштабної кампанії. Ви до кінця віддаєте собі звіт в тому, до яких геополітичних наслідків могли привести ці дії? Ви віддаєте собі звіт в тому, що за ці дії доведеться відповідати? Ви розумієте, що сьогоднішня політична влада, в тому числі і Путін, не вічні?», — заявив глава СБУ.