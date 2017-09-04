Луценко анонсував нові подання до ВР на зняття недоторканності з нардепів

Луценко анонсував восени внесення нових подань до Верховної Ради на зняття недоторканності з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час робочої поїздки до Миколаєва.

«Я не ганяюся за депутатами, міністрами, губернаторами чи ще кимось. Моє завдання - об’єктивно оцінювати надані факти та докази», - заявив Луценко.

За словами генпрокурора, зараз декілька десятків депутатів перевіряються на правильність заповнення електронних декларацій та повноту сплати податків.

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«На сьогоднішній день півтора десятки з них знаходяться на стадії податкового повідомлення рішення – це повідомлення податкової про те, що податки сплачені не всі. Вони мають право їх оскаржити в судах. Тільки після того, як суд визнає, що податки сплачені не всі, я йду до Верховної Ради. Стосовно інших депутатів – є і не податкові підозри, вони поки що опрацьовуються слідством, в момент, коли доказів буде достатньо, в цей момент я подам подання до Верховної Ради», - додав він.

«По моїх суб’єктивних відчуттях, восени прийдеться подавати нові подання. Скільки? Не знаю, а якби знав, все одно б не сказав. На кого - тим більше. Але ніякої гонки немає», - заявив генпрокурор.

«Смисл у тому, щоб у наступну Верховну Раду прийшло набагато менше людей, які хочуть займатися бізнесом. Туди мають приходити політики, нехай навіть політики, які будуть думати інакше, ніж я, але політики, які не будуть використовувати Верховну Ради як верховну біржу, а свій мандат - як міцний дах», - пояснив Луценко.