У розвідці не відкидають військових навчань бойовиків на Донбасі на тлі російського "Заходу-2017"

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький не виклює, що контрольовані Росією бойовики проводитимуть військові навчання на окупованих територіях Донбасу на тлі спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017», які проходитимуть на території Білорусі 14-20 вересня. Про це він сказав в ефірі радіостанції "Армія-FM".

"На сьогодні ситуація залишається складною. Ви бачите та слухаєте щоденні брифінги речників. Ми аналізуємо та збираємо всю інформацію, що стосується ворога. Сьогодні йде активна підготовка навчань першого та другого АК (Армійських корпусів - УНІАН). Ми не відкидаємо, що вони будуть проводитися на тлі навчання "Захід-2017". Вся система оперативної та бойової підготовки на окупованих територіях зав’язана на систему південного військового округу ЗС Російської Федерації. Там все здійснюється за статутами та настановами ЗС РФ. Бойова підготовка йде, і вони готуються до будь-яких операцій", - заявив Скібіцький.

Також, за його словами, Росія ніколи не відмовлялась від планів повернення України під свій повний контроль. "Перші ознаки проявились ще в 90-х роках, коли ми отримали Незалежність, коли в Криму намагались зробити автономне утворення, з 2003 року, коли була Тузла, після цього був 2008 рік - грузинська епопея, де Росія чітко демонструвала, що не варто давати Грузії і Україні Плану щодо членства. Після цієї війни ми не отримали ні чіткого сигналу, ні плану, як і Грузія. Саме після того був виступ Путіна на Мюнхенській конференції, де він чітко проговорив плани щодо України", - додав представник розвідки.

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"Були створені мережі різних організацій, всілякі "казацтва" тощо. Плани Російської Федерації зламали події 2013-2014 років. Вони не очікували другого Майдану, бажання України іти в Європу набагато сильніше, ніж йти в Азію під контроль РФ. Після цього були запущені процеси окупації. Це не нові ідеї, вони розроблялись на початку 2000-х років, вони давно були готові до реалізації таких планів", - наголосив Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активну фазу спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії «Захід-2017» заплановано на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.