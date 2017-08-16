Україна адекватно відповість на намір Росії використати засоби ППО на кордоні - Полторак

Україна вживатиме адекватних заходів до намірів РФ використовувати засоби систем протиповітряної оборони (ППО) на українсько-російському кордоні.

Читайте такожГенштаб передбачив заходи в разі загрози вторгнення військ РФ в ході навчань у Білорусі - ПолторакЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак сказав після представлення генерал-лейтенанта Анатолія Сиротенка новим керівником Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

«Ми відслідковуємо всі дії Російської Федерації, в тому числі і рішення щодо розміщення засобів ППО на кордоні з Україною, і в Білорусі. І відповідно, виходячи з цього, ми приймаємо рішення, яке є адекватним щодо рішення, яке прийняв президент (Російської Федерації Володимир Путін - УНІАН)», - зазначив Полторак.

При цьому він зауважив, що «до речі, там засоби ППО були і до цього».

«Вони розташовувалися на кордоні з Україною, на кордоні з Білоруссю», - додав міністр оборони.

Як відомо, президент Росії Путін 10 серпня вніс до Державної Думи проект закону, який дозволить РФ використовувати системи ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.