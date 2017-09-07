Особливий статус Придністров'я в ООН: Україна виступить категорично проти

Україна виступить проти надання самопроголошеній «Придністровській республіці» статусу в ООН. Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Блоку Петра Порошенко", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

Вона підкреслила, що ПМР не може розглядатися окремо від Республіки Молдова.

«В умовах глибокої кризи системи міжнародного права в результаті чого стають можливими збройні агресії, анексії, нігілізм суверенітету та поваги одних держав до інших, надання будь-яких спеціальних статусів невизнаним, сепаратистським, маріонетковим утворенням, які де-факто є окупованими територіями, - є неприпустим», - написала Фріз.

Крім того, нардеп підкреслила, що Тирасполь має дотримуватися чинних угод та форматів врегулювання придністровського конфлікту, а також відмовитися від спроб отримати легалізацію самопроголошеного статусу держави.

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«Заяви керівника сепаратистського регіону є черговою спробою дискредитації та руйнації системи міжнародного права, яку здійснює Російська Федерація, утворюючи умови для формування сепаратистських рухів у світі», - додала Фріз.

Нагадаємо, стало відомо, що «влада» Придністров’я має намір попросити в ООН надати невизнаній республіці статус спостерігача. «Лідер» самопроголошеної «республіки» Вадим Красносельський переконаний, що Придністров’я може отримати такий статус за прикладом Палестини.

Як повідомляв УНІАН раніше, Фріз вже заявляла, що Україна підтримає ініціативу позбавити російських "миротворців" підстав перебувати на молдавській території.

"Україна підтримає ініціативу Республіки Молдова позбавити російську так звану миротворчу місію в ПМР підстав для перебування на молдавській території. В черговий раз підкреслюю: ми повинні задіяти всі міжнародні механізми для того, щоб військовий окупаційний контингент РФ був повністю виведений з Молдови", - написала тоді Фріз, зазначивши, що Україна готова забезпечити повну підтримку молдавським партнерам.