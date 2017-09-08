На сьогоднішньому засіданні Рада продовжить розгляд судової реформи (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд у другому читанні президентського проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Читайте такожДепутати пропонують заборонити місцевим радам ухвалювати рішення потай від громадиЯк передає кореспондент УНІАН, з 10.00 до 11.00 традиційно для п’ятниці має відбутися година запитань до уряду. З 11.00 до 11.30 планується оголосити депутатські запити.

О 13.00, згідно з порядком денним, депутати перейдуть до виступів з різних питань.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня депутати встигли розглянути лише 480 поправок із 4 тис. 383 до законопроекту №6232. Це була лише частина поправок до Господарського процесуального кодексу.

Як заявив голова ВР Андрій Парубій, таких масштабних законопроектів ще не було в історії українського парламенту, і тому робота над ним продовжиться сьогодні, 8 вересня, і наступного пленарного тижня - у вівторок, 19 вересня.