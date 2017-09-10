Польща попередила українську сторону про порушення закону через затримку потягу – Саакашвілі

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що польська влада попередила українських залізничників з екіпажу потягу «Інтерсіті+» про порушення польського законодавства через затримку відправлення потяга з Перемишля до Києва.

Про це він сказав журналістам у вагоні потягу, трансляція здійснюється у прямому ефірі телеканалу NewsОne.

Саакашвілі стверджує, що затримка відправлення потягу є порушенням польського законодавства.

«Це кримінальне порушення. Вони не можуть взяти в заручники всіх пасажирів», - зазначив політик.

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За його словами, за польським законодавством, екіпаж потягу може бути затриманий у Польщі через порушення місцевих законів.

«Тому вони були попереджені про це. Таким чином, їх тепер змусили відправити потяг в Україну», - сказав Саакашвілі.

Він переконаний, що у цю ситуацію втрутилися особисто міністри внутрішніх та закордонних справ Польщі і «попередили українську сторону».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Спочатку планувалось, що він перетне українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля.

Поїзд сполученням «Перемишль-Київ», в якому перебуває Саакашвілі з групою народних депутатів, мав відбути о 13.07 за місцевим часом, проте він і досі залишається на пероні.

З гучномовця в ньому було оголошено, що потяг не вирушить з Перемишля, допоки у ньому перебуває Саакашвілі.

Зазначається, що є інформація від Національної поліції України про те, що у потязі «перебуває особа без дозволу на в'їзд на територію України».

«Тому, керуючись законодавством, потяг не відправляється, доки особа не залишить його», - оголошують у гучномовці потягу.

Раніше сьогодні у Державній прикордонній службі заявили, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.