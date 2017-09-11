Порошенко відреагував на судилище над Чийгозом в окупованому Криму: "черговий вирок Росії"
Сьогодні суд окупантів присудив Чийгозові 8 років колонії суворого режиму.
Президент України Петро Порошенко прокоментував вирок, який "Верховний суд" анексованого Криму виніс одному з лідерів кримськотатарського народу Ахтемові Чийгозу.
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"Справа Ахтема Чийгоза – черговий вирок Росії, яка на найвищому міжнародному рівні – ООН – визнана окупантом", - написав президент у Twitter.
"Можна незаконно обмежити свободу, але волю не зломити! Можна окупувати чужу землю, але вона горітиме під ногами, пектиме аж до її звільнення", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, "Верховний суд" анексованого Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Таке рішення суд ухвалив 11 вересня, повідомив адвокат Микола Полозов.
Довідка УНІАН. Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти.
Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справа російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо щодо Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи.
20 червня Чийгоза вивозили в Бахчисарай, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. 22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза. 1 серпня завершилося судове слідство у справі Чийгоза.