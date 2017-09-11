Гройсман заявляє про наміри разом із захисниками боротися за звільнення Чийгоза

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про наміри разом із захисниками боротися за звільнення незаконно засудженого у тимчасово окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це прем’єр написав у Twitter.

"Жахливий вирок Ахтему Чийгозу. Ми разом із захисниками будемо боротися за звільнення незаконно засудженого українського громадянина", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, так званий «верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Адвокат Микола Полозов заявив, що оскаржить вирок.

Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза у Раді Європи.