Саакашвілі вже у Києві: проводить зустріч під АП (подію завершено)

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі у вівторок приїхав до Києва, де з 12:00 проводить зустріч під Адміністрацією Президента. Про це повідомив позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко, передає Українська правда.

"Він (Саакашвілі, - УНІАН.) на 12.00 буде під Адміністрацією Президента, де оголошуватиме вимоги до влади", - сказав Дерев’янко.

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Він також зазначив, що крім мітингу під АП, сьогодні не планується інших заходів. На уточнення, чи планує Саакашвілі у Києві зустрічатись з кимось важливим, Дерев’янко відповів: "Ви зможете його це запитати о 12.00 під АП".

Окрім того, прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж повідомила, що Саакашвілі уже прибув до Києва.

Вона також сказала, що не знає, чи планує Саакашвілі зустрічатись з кимось у Києві.

Раніше екс-глава Одеської ОДА та колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив про плани приїхати в Київ 17 жовтня.