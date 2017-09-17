Саакашвілі збирається приїхати до Києва 17 жовтня

Екс-глава Одеської ОДА та колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив про плани приїхати в Київ 17 жовтня. Про це він написав у своєму Facebook.

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"Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, ухвалення нового виборчого закону. А інші вимоги ми будемо збирати по всій Україні до 17 числа", — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка,Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, про його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту й екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконний перетин кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення групового порушення громадського порядку (ст. 293 Кримінального кодексу України), незаконного переправлення осіб через держкордон (ч.2 ст. 332 ККУ), опору правоохоронцю (ч.2 ст.342 ККУ). Трьом особам повідомлено про підозру, у тому числі Сакварелідзе.